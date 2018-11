Goes wordt eerste rookvrije gemeente in Zeeland

Goes wil roken met borden ter discussie stellen (foto: rechtenvrij)

Verbod en geboden ziet de gemeente niet zitten. "Dan gaan de hakken in het zand," zegt wethouder André van der Reest. Burgers kunnen zelf bij de gemeente aangeven op welke plaatsen zij graag borden geplaatst zouden hebben. Dat moet leiden tot discussie en bewustwording.

'Zeeland laat'

Gemeenten en organisaties die zich aansluiten bij de Alliantie Nederland Rookvrij sluiten een partnerovereenkomst. Zo'n vijftig gemeentes in Nederland zijn hiermee bezig. Volgens Mischa Stubenitsky van KWF kankerbestrijding is Zeeland tamelijk laat, maar de woordvoerder is blij dat Goes als eerste de stap heeft gezet. "We hopen dat andere Zeeuwse gemeenten volgen," zegt hij. Vooralsnog is alleen Terneuzen ermee bezig.

Dit moet bij speeltuinen in Goes tot het verleden behoren (foto: rechtenvrij)

Niet meer roken op straat?

Rookvrije zones op de openbare weg komen er voorlopig niet in Goes. Groningen is de enige gemeente in Nederland die zulke zones heeft ingesteld via de algemene plaatselijke verordening. Er is landelijke wetgeving in de maak om dat makkelijker te maken.

Wethouder Van Reest vertelt waarom Goes rookvrij wordt. Bijdrage van Marcel Decraene

