Zeeuwse rijkdom in de Quote 500

Quote 500 (foto: Omroep Zeeland)

Het vermogen van Vroon wordt door Quote geschat op 550 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan de Zeeuwse nummer twee, Kees Meijer van frietfabriek Lamb Weston/Meijer in Kruiningen. Hij staat op plaats 79 met 430 miljoen.

Familie

In de Quote Familie 50 is één Zeeuwse familie te vinden. Op plaats 37 staat de familie Doeleman, goed is voor een geschat vermogen van 290 miljoen. Dat fortuin is verdiend met Zeelandia, de international in Zierikzee die grondstoffen levert aan bakkers.

Op nummer 1 in de Quote 500 staat net als vorig jaar de 64-jarige Charlene de Carvalho-Heineken. Zij heeft 12,8 miljard euro, wat zij te danken heeft aan de erfenis van haar vader Freddy Heineken. Onderaan, op 500 dus, staat Jan Valkier. Maar we hoeven met hem geen medelijden te hebben. Hij heeft een vermogen van 80 miljoen euro.

De 500 rijken in deze lijst zijn maar een fractie van het totaal in Nederland, Volgens het CBS zijn er 112.000 huishoudens miljonair. Daarvan zijn er 29 miljardair.

Zeeuwen in de Quote 500