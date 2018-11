Zeeuws bedrijf gaat personeel werven voor windparken op zee

Ørsted heeft bewust voor een Zeeuws bedrijf gekozen om te werven. De keus viel op Oceanwide, opgericht in 1976, dat gekwalificeerd maritiem en offshore personeel levert.

Vlissingen onderhoudsbasis

Op het windpark Borssele I en II, dat zo'n 23 kilometer voor de kust van Westkapelle komt te liggen, komen 94 turbines met 167 meter lange rotorbladen. Vlissingen is de onderhoudsbasis voor de parken. De bouw van Borssele I en II staat gepland voor 2020.

Steven Engels, directeur van Ørsted Nederland, verwacht voldoende mensen te kunnen vinden. "We hebben internationaal de ervaring dat we een aantrekkelijke werkgever zijn, We zijn wereldmarktleider wind op zee en duurzaamheid is de toekomst, dus we hebben er goede hoop op dat het lukt. Het gaat om 37 technici die het onderhoud gaan doen en we zoeken ook kantoorpersoneel."

Week op week af

Volgens Theo Nieboer van Oceanwide moeten de toekomstige medewerkers aan een bepaald profiel voldoen. "Ze moeten een maritiem karakter hebben. Je werkt week op week af, en dat twaalf uur per dag. Ze gaan met een schip naar buiten om inspecties en onderhoud aan de windmolens te doen. Je moet op hoogte kunnen klimmen, niet zeeziek worden en gewend zijn om een week van huis te zijn want je werkt wel twaalf uur per dag."

