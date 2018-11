't Vliegend Hert aangevreten door paalwormen

Replica van VOC-schip (foto: Omroep Zeeland)

Het wrak dat in Belgische wateren ligt, is bezocht door duikers omdat metingen met een echolood uitwezen dat het wrak er slecht aan toe is. De duikers hebben geconstateerd dat er inderdaad iets moet gebeuren om het unieke wrak te beschermen. Belgische erfgoedonderzoekers gaan daar nu samen met Nederlandse deskundigen een plan voor maken.

De Oostindiëvaarder, 44 meter lang en 11 meter breed, vertrok in februari 1735 vanuit Rammekens met bestemming Batavia. Maar na ruim 9 zeemijlen was het avontuur al voorbij, het schip liep op een zandbank en verging met man en muis.

Het wrak werd pas in 1981 ontdekt. Sindsdien zijn er spullen uit opgediept zoals gouden dukaten en loden containers waarin tabak, ansjovis en kaas waren ingeblikt. Een aantal voorwerpen zijn te zien in het MuZEEum in Vlissingen.