Borselse Sprinter voor de duizendste keer op pad

Borselse sprinter (foto: Gemeente Borsele)

De Borselse Sprinter is een project van de gemeente Borsele, en wordt gedraaid door vrijwilligers. Daar zijn er 22 van. Vier werken achter de schermen, de rest doet dienst als chauffeur en begeleider tijdens de uitstapjes. In de bus kunnen zeven mensen mee.

In december 2009 reed de Borsele Sprinter voor de eerste keer in het kader van het "Project Eenzaamheid" van de gemeente Borsele. Sindsdien is het aantal mensen dat er gebruik van maakt gegroeid tot zo'n 250. Ze maken uitstapjes in het gebied tussen Rotterdam, Tilburg en Brugge. Het gaat om uiteenlopende activiteiten, van een bezoekje aan een streekmarkt en het bijwonen van een optreden tot museumbezoek.

De duizendste rit wordt een tour over de dijken in Zuid-Beveland die eindigt bij het dorpshuis in 's-Gravenpolder waar een feestje op het programma staat.