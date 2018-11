Praten helpt om hoog zelfmoordcijfer omlaag te krijgen

Vraag maar!

113 Zelfmoordpreventie komt vandaag met een digitale campagne die oproept een nieuwe app te downloaden. De Vraag Maar App is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt over iemand die aan zelfmoord denkt. De app helpt je om een gesprek over zelfmoord te voeren.

In de afgelopen vijf jaar (2013-2017) overleden 227 mensen in Zeeland door zelfdoding volgens cijfers van het CBS. Rekening houdend met het aantal inwoners per provincie, komt zelfdoding het meest in Zeeland en Drenthe voor. Uit onderzoek blijkt tevens dat suïcides meer voorkomen onder alleenstaanden en uitkeringsgerechtigden.

Feiten over suïcide

-gemiddeld vijf zelfmoorden per dag

-aantal zelfmoorden is sinds 2013 stabiel

-toename zelfmoord bij jongeren

-twee keer zoveel mannen als vrouwen plegen zelfmoord

-alleenstaanden plegen vaker zelfmoord

Grote piek in aantal zelfmoorden

Al jaren schommelt het aantal Zeeuwen dat jaarlijks een einde aan z'n leven maakt rond de 41. Het jaar 2017 laat ineens een piek zien: 62 mensen in onze provincie plegen zelfmoord. Kijk je naar de cijfers van mannen en vrouwen apart, dan zie je die piek alleen bij de mannen terugkomen, niet bij de vrouwen. Vorig jaar werden zeven op de tien zelfdodingen gepleegd door mannen.

Annique Weezepoel van het suïcidepreventieproject Zeeland zonder Zelfmoord heeft geen verklaring voor de uitschieter van 2017. "Het is opmerkelijk, maar of het een toevalsfluctuatie betreft of dat er meer aan de hand is, kunnen we pas over een paar jaar zeggen."

Mannen praten minder makkelijk

Ook het feit dat mannen van boven de vijftig, ten noorden van de Westerschelde plotseling de belangrijkste risicogroep zijn geworden, is niet eenvoudig te duiden. "Over het algemeen praten mannen wat minder makkelijk over hun gevoelens dan vrouwen. Terwijl ze dat juist wel moeten doen. Daarnaast vormen alleenstaande mannen en uitkeringsgerechtigden een extra risico."

Waar wonen ze? Verhoudingsgewijs was het aantal zelfmoorden in Zeeuws-Vlaanderen in voorgaande jaren opvallend hoog, want in die regio wonen veel minder mensen dan in de rest van Zeeland. Maar in 2017 schoot plotseling het cijfer boven de Westerschelde omhoog.