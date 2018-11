Zeeland wordt wakker: zelfmoord, roken en uitstapjes

(foto: Omroep Zeeland)

Einde

In 2017 maakten 62 mensen een einde aan hun leven in Zeeland. Dat is fors hoger dan het gemiddelde van zo'n 41 zelfmoorden per jaar. Vandaag begint een campagne die dat aantal moet terugdringen.

Goes wil roken met borden ter discussie stellen (foto: rechtenvrij)

Rookvrij

Goes heeft zich als eerste gemeente in Zeeland aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Goesenaren kunnen door de gemeente borden laten plaatsen op locaties waar zij vinden dat roken écht niet kan, zoals op schoolpleinen, bij sportverenigingen, in speeltuinen en zwembaden.

Borselse sprinter (foto: Gemeente Borsele)

Uitstapjes

Met de Borselse Sprinter wordt vandaag het duizendste uitstapje gemaakt. Het busje voor mensen die zelf niet of moeilijk in staat zijn op pad te gaan is in de gemeente Borsele uitgegroeid tot een vaste waarde.

Groene boulevard, Vlissingen (foto: Rinus Kallemein, Vlissingen)

Weer

Een vrij zonnige en droge herfstdag vandaag, met vanmiddag temperaturen van maximaal 11 graden. Er waait een matige westen- tot zuidwestenwind.