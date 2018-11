Bijtschildpad Henk mag in Zeeland blijven

Bijtschildpad Henk (foto: Omroep Zeeland)

Bijtschildpadden zijn zoetwaterdieren die voorkomen in Amerika en Zuid-Canada. Henk is dus niet vrijwillig de zee ingegaan. "Misschien is hij wel als verstekeling via een schip hier gekomen", zei Ad Bom van Reptielenzoo Iguana in een eerder interview.

Henk overleefde zijn zoutwateravontuur

De eerste twee weken na de vondst was het spannend of Henk zijn zoutwateravontuur zou overleven. Henk werd onder warmtelampen gelegd om weer op temperatuur te komen en langzaam maar zeker zagen de verzorgers hem actiever en alerter te worden.

Bijtschildpad Henk wordt opgevangen in Reptielenzoo Iguana (foto: Omroep Zeeland)

Op 4 oktober meldde Bom dat de schildpad inmiddels ook gegeten had. Het was toen nog wachten op de eerste uitwerpselen. Die zijn er inmiddels en dus is Henk gezond verklaard. Bom: "Voor zover wij kunnen zien, heeft het zout water geen gevolgen voor Henk."

Iguana heeft al een groep van vier bijtschildpadden, waaronder een schildpad die enkele jaren geleden op de snelweg in Zuid-Holland liep en een schildpad van dertien jaar oud uit Iguana die zo'n 45 kilo weegt.

Henk is nog jong. "Ik schat dat hij zo'n 3 à 4 vier jaar oud is en ze kunnen 40 tot wel 50 jaar oud worden", vertelt Bom. "Ze kunnen flink groter worden dan deze, tot bijna 50 kilo."

Dat maakt het lastig om bijtschildpadden ergens onder te brengen. "Je hebt een behoorlijk waterbassin nodig. Daarnaast zijn mensen er soms ook bang voor. Die grote zou best drie vingers tegelijkertijd kunnen afbijten." Toch maakt Bom zich daar geen zorgen over. "Als je normaal met het dier omgaat, heb je dat niet. Je moet ze in hun waarde laten. En tijdens het schoonmaken altijd alert blijven."

