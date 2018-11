Personele problemen nemen toe voor GOES

Tim de Winter heeft last van zijn knie en kan geen hele wedstrijd spelen voor GOES (foto: Orange Pictures)

"Het zit wel tegen wat blessures betreft", begint trainer Rogier Veenstra zijn verhaal. Daniel Wissel, Klaas van Hecke en Rick de Punder zijn langdurig geblesseerd. Nu is er opnieuw tegenslag.

'Smerige elleboogstoot'

"Mart de Kroo kreeg zondag een smerige elleboogstoot en was afgelopen woensdag nog licht in zijn hoofd. Hij kan geen hele wedstrijd spelen. Ook Tim de Winter niet. Hij heeft last van zijn knie. Ik heb Tim zondag niet voor niets gewisseld. Ik hoop dat hij tegen Blauw Geel langer dan veertig minuten kan spelen."

Bloeduitstorting in oog

Ook Hiep Nguyen en Ruben Besuyen zijn niet helemaal fit, maar zijn wellicht wel inzetbaar. "Hiep kreeg een bal op zijn oog en zag witte vlekken. Het blijkt een bloeduitstorting in zijn oog te zijn. En Ruben heeft een kneuzing aan de zijkant van zijn voet."

De situatie is verre van ideaal vindt Veenstra. "Misschien dat we in de winterstop eens moeten kijken of er spelers aan de selectie toegevoegd kunnen worden. Ik ben tevreden over de spelers die ik nu heb, maar het gaat mij meer om aantallen om de selectie op peil te houden."

Derde Divisie

stand 1. Jong FC Volendam 10-25 2. GOES 10-21 3. TEC 9-20 4. UNA 10-19 5. ADO'20 10-19 12. Blauw Geel'38 10-12

Ondanks alle blessures houdt Veenstra moed. "Zondag tegen OJC ging ook prima. Toen hebben we een hele goede wedstrijd gespeeld."

GOES staat, als promovendus, op de tweede plaats in de Derde Divisie. Tegenstander Blauw Geel'38 staat op de twaalfde plaats.