Veganist Christine voert zelfs haar huisdieren veganistisch

Als veganist eet je helemaal geen dierlijke producten en bestaat de voeding voornamelijk uit soja, graan en maïs. Dat zijn ook de hoofdingrediënten van het veganistische dierenvoer dat Burgemeester aan haar huisdieren geeft. Volgens haar is het gezonder dan de reguliere voeding. "Er zit veel troep in het standaard voer voor honden en katten zoals, geur- kleur- en smaakstoffen die niet in de veganistische brokken zitten. Daarnaast wordt het niet van dierlijke producten gemaakt en ik merk dat de katten en honden rustiger worden van het veganistische eten, de vacht is zachter en ze stinken minder", vertelt Burgemeester.

"Ik eet liever het veevoer in plaats van het vee"

Volgens Burgemeester wordt het voedsel in de wereld oneerlijk verdeeld en dat is de reden waarom ze heeft gekozen voor een veganistisch leven. "Graan, maïs en soja verdwijnt in veevoer dat we geven aan dieren die weer worden opgegeten. Het zou efficiënter zijn als we die stap van veevoer maken overslaan en de producten direct eten. Daarnaast wordt veevoer geproduceerd in landen waar mensen honger lijden. Dan heb ik liever dat ze er daar voedsel van produceren in plaats van veevoer", zegt ze.

De honden van veganist Christine Burgemeester vliegen op de veganistische hondenbrokjes af (foto: Omroep Zeeland)

Sommige mensen reageren negatief op haar veganistische aanpak van haar huisdieren, ze zijn bang dat er niet genoeg voedingsstoffen in de brokken zitten. "Dat is onzin, er zitten genoeg vervangers in die gezond zijn voor het dier. In overleg met de dierenarts probeer ik mijn katten en honden ook zo gezond mogelijk op te voeden en dat lukt tot nu toe goed", zegt Burgemeester.

Vegfest

Het eerstvolgende veganistische evenement georganiseerd door Burgemeester in Zeeland is het Vegfest op 28 april in Goes. "Ik wil op zo'n festival met kraampjes en muziek de bezoekers laten kennismaken met mijn leefstijl. Het is absoluut niet mijn bedoeling om ze een opgedrongen gevoel te geven dat ze veganist moeten worden, maar ik hoop dat ze er een leuke en leerzame dag aan overhouden", aldus Burgemeester.