Gaan Yentl en de Boer het nog meemaken of niet?

Behalve de Kruiningse oorsprong van Yentl zit er nóg een Zeeuws tintje aan de single: gitarist Laurens Joensen uit Terneuzen speelt niet alleen mee in de band, maar is ook de producer van het nummer, samen met Tammo Kersbergen.

Met hun nieuwe cabaretvoorstelling Magie trekken Yentl en de Boer nog tot mei 2019 door het land. Op 5 april staan de twee in het Scheldetheater in Terneuzen. Op 10, 11 en 12 januari verzorgt het duo samen met het Zeeuwse Orkest drie Nieuwjaarsconcerten in Vlissingen, Terneuzen en Goes.