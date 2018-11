Deel dit artikel:













Kabel kapot: bruggen kunnen niet op afstand worden bediend

De Zeelandbrug en en de brug over de Arne kunnen niet worden bediend. Dat komt omdat er bij werkzaamheden bij het Stadskantoor in Middelburg een glasvezelkabel beschadigd is geraakt. Dat meldt de Provincie Zeeland.

Zeelandbrug (foto: Nella Padmos) Door de kapotte kabel kunnen bruggen die ten noorden van Middelburg liggen niet op afstand bediend worden. De Zeelandbrug en Arnebrug zijn gestremd voor de scheepvaart. De sluizen bij Veere worden tijdelijk lokaal bediend. Schepen kunnen daardoor wel van het Kanaal door Walcheren naar het Veerse meer en terug. De aannemer die met de werkzaamheden bezig was, heeft KPN ingeschakeld om de beschadigde kabel te herstellen.