Politie: schietincident Middelburg was mogelijk ongeluk

Onderzoek in een flat in de Westerscheldestraat na schietpartij. (foto: HV Zeeland)

Die maandag raakte een 20-jarige man uit Middelburg rond 16.10 uur gewond door een schot in een flatwoning aan de Westerscheldestraat in Middelburg. Hij werd drie kwartier later gevonden in een auto in de Radenhove, zo'n twee kilometer van de flatwoning vandaan.

Verhoorde vrouw weer vrijgelaten

Vlak na het incident werd een 20-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden toen ze het portiek van het gebouw aan het schoonmaken was. Ze probeerde sporen van het incident te verwijderen. De politie meldt dat zij na verhoor weer naar huis mocht. Volgens een woordvoerder is zij niet degene die de trekker heeft overgehaald.

De auto in de Radenhove waarin de gewonde gevonden werd. (foto: HV Zeeland)

"Het is nog te vroeg voor ons om te zeggen wie dat dan wel is en hoe het precies zit", zegt een woordvoerder van de politie. Zo kan de politie nog niet zeggen of de bewoner van de flatwoning de schutter is. "We zijn nog steeds met het onderzoek bezig." Mocht het om een ongeluk gaan, dan is de schutter nog steeds een verdachte. "Het bezit van een vuurwapen is strafbaar."

