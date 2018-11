Reconstructie van ernstig ongeluk in Sluiskil

Politie reconstrueert ongeluk in Sluiskil (foto: HV Zeeland)

De reconstructie is uitgevoerd met de auto van de automobilist, een 20-jarige man uit Roemenië. Hij kwam op 10 oktober in botsing met de jongen uit Axel. Door de klap kwam de bromfietser in de sloot terecht. Hij heeft blijvend letsel opgelopen. De Roemeen wordt ervan verdacht een ongeluk te hebben veroorzaakt met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij zit nog altijd vast.

Tijdens de reconstructie is met de auto van de man met verschillende snelheden gereden. De meetresultaten worden vergeleken met een trace-systeem dat in de auto zit. Daarna wordt bekeken hoe hard de man exact heeft gereden.

De Koegorsstraat was tijdens de reconstructie even afgesloten voor het overige verkeer.

