Derde plaats op het spel bij DVS'33-Hoek

Kyle Doesburg (rechts) kreeg tegen Ajax zijn vijfde gele kaart en is geschorst (foto: Orange Pictures)

Hoek mist in elk geval Kyle Doesburg. De topscorer van Hoek liep tegen Ajax tegen zijn vijfde gele kaart aan en is geschorst. "Dat is wel een gemis", aldus De Nooijer. Doesburg wordt vervangen door Yves Nyemb.

Vandepitte

Hoek mist ook Reguillo Vandepitte, die deze week vader is geworden. Vandepitte wordt in Ermelo vervangen door Kim Van den Bergh. De Belgische centrale verdediger is na een teenblessure, die hem enkele weken aan de kant hield, weer inzetbaar.

De verdedigers Lionel Fitsch (knie) en Jelle Klap (enkel) zijn door blessures nog niet inzetbaar. Sven Mbikulu is na een bovenbeenblessure weer aan de wedstrijdselectie toegevoegd.

Derde Divisie

stand 1. Noordwijk 10-24 2. Quick Boys 10-24 3. DVS'33 10-19 4. Harkemase Boys 10-19 5. Hoek 10-19

Kwetsbaar

De Nooijer tipte DVS'33 voor de start van de competitie als een van de kanshebbers op het kampioenschap. "Het is een hele sterke ploeg, maar ze zijn ook kwetsbaar. Als het tegenzit geven ze snel op. Ze hebben met 5-0 van Noordwijk verloren bijvoorbeeld."

Hoek treft in DVS'33 de meest scorende ploeg in de Derde Divisie. De ploeg van trainer Bert van Hunenstijn scoorde in tien duels al 39 treffers. Vooral de 9-1 zege op FC Lisse en de 0-9 overwinning bij Eemdijk vallen op. Olivier Pilon is met elf doelpunten topscorer bij DVS'33. DVS'33 is dit seizoen op eigen veld nog ongeslagen in de Derde Divisie.

Beelden van DVS'33-Hoek zie je zaterdag op Omroep Zeeland TV en deze website.