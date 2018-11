Mary's zoon pleegde zelfmoord: 'Mam, het is niet jouw schuld'

Pieter had een vlotte babbel, maakte graag een lolletje en werkte hard. Maar vanaf het moment dat zijn verkering uitraakte, ging het bergafwaarts volgens Mary Eversdijk-Lupker: "Hij vertelde me toen dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde. We zijn toen samen naar de huisarts gegaan en die heeft hem doorverwezen naar Emergis. Na drie gesprekken was hij daar klaar. Hij was niet ziek of suïcidaal was de conclusie van hulpverleners."

Tegenslag na tegenslag

Maar na nog een tegenslag, wordt het Pieter allemaal toch te veel. "Hij had een feestje van zijn werk en is na afloop met een slok op achter het stuur gestapt. Hij belandde in de vangrail. Zijn auto, waarvoor hij net 8000 euro had geleend, was total loss. Bovendien werd zijn rijbewijs ingenomen, waardoor hij zijn werk verloor."

Pieter Geelhoed maakte in 2011 een einde aan zijn leven (foto: Omroep Zeeland)

Meisje kwijt, huis kwijt, werk kwijt, auto kwijt. Pieter zag het niet meer zitten. Na twee dagen wat te hebben rondgezworven, belt hij woensdagavond 12 oktober 2011 naar zijn moeder Mary en drukt haar op het hart dat ze zich niet schuldig mag voelen. Zij weet dan niet waar hij uithangt of wat hij precies van plan is. "Ik ben in mijn pyjama de auto ingestapt en ben gaan zoeken. Ik heb hem niet kunnen vinden."

Het verdriet is enorm

De volgende ochtend staat de politie voor de deur. Ze hoeven Mary eigenlijk niets meer te vertellen. "Het verdriet is enorm, maar boos ben ik nooit geweest. Hij zocht rust en die heeft hij nu. Ik voel dat hij en mijn overleden man allebei op een schouder zitten."

Taboe op praten over zelfmoord verbreken

Mary Eversdijk-Lupker vindt het goed dat de overheid weer een campagne start om het taboe op zelfmoord te doorbreken. "Ik praat er gewoon over en schaam me er niet voor, maar voor anderen is dat lastig. Een praatgroep met familieleden die hetzelfde hebben meegemaakt, heeft me veel geholpen. "