A58 afgesloten tussen Goes en Rilland

De A58 is vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 6 uur afgesloten tussen knooppunt De Poel bij Goes en de afrit Rilland. Dat is vanwege werkzaamheden. Het verkeer in de richting van Bergen op Zoom moet rekening houden met vertraging.

Afsluiting A58 (foto: Rijkswaterstaat) Een weggedeelte van zo'n 11,5 kilometer wordt voorzien van nieuw asfalt. Daarnaast wordt ongeveer 5 kilometer aan geleiderail in de middenberm vervangen. Ook worden enkele reparaties aan een viaduct uitgevoerd. Het verkeer wordt omgeleid. De routes staan aangegeven op de bekende, gele borden.