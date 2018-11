School De Kraal wint 5.000 euro met ontwerp voor natuurschoolplein

De Thoolse basisschool De Kraal heeft 5000 euro gewonnen met een plan voor een natuurschoolplein. In de landelijke wedstrijd 'Ontwerp je eigen buitenlesplek' van Jantje Beton en IVN Natuureducatie werd het ontwerp van de kinderen van groep 5-6 aangewezen als een van de vijf winnaars.

Het natuurplein dat in Tholen is ontworpen omvat onder meer een buitenlokaal, een moestuin, een paddenpoel, een vlindertuin en een insectenhuis. Het voldoet aan de opdracht dat het voor verschillende soorten lessen kan worden gebruikt en dat het duurzaam is.

De tekeningen en maquettes die de groepen 5 en 6 van De Kraal hebben gemaakt zijn door architect Joost van den Berge werd omgezet in praktische tekeningen.

Het is de bedoeling dat de buitenlesplek komend half jaar wordt gerealiseerd.