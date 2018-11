Duits zeiljacht vastgelopen op Veerse Meer

KNRM reddingboot Oranje trekt zeiljacht los (foto: KNRM Veere)

Volgens de KNRM was het door het nog zonnige weer tamelijk druk op het water. Er waren vooral veel Duitsers en Belgen omdat in onze buurlanden Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november) voor veel mensen een lang weekend betekent. Daar werd van geprofiteerd door nog even het water op te gaan.

De KNRM vermoedt dat niet alle recreanten, waaronder de schipper van het Duitse zeiljacht, wisten dat water in het Veerse Meer inmiddels op winterpeil is. Het water staat dus aanzienlijk lager dan men in de zomer gewend was.