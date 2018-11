Snollebollekes, Memphis Maniacs en Mooi Wark: dit is het programma voor Muziekfestival Hrieps

Snollebollekes op Hrieps 2018 (foto: Martijn Fincke)

Het festival in Grijpskerke wordt op zaterdag 11 mei voor de vijfentwintigste keer gehouden. De organisatie heeft de editie van 2019 de naam 'Wezeluk Waer 25 Jaer Hrieps' meegegeven. Zo'n veertig artiesten staan op zeven podia, verdeeld over vijf feesttenten.

De voorverkoop van Hrieps start morgenochtend 10.00 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via verschillende voorverkoopadressen en de website van Hrieps. Dit jaar was het festival binnen een week uitverkocht.

Het programma voor Hrieps 2019 (foto: Muziekfestival Hrieps)

Tijdens de editie van dit jaar stond de Brabantse feestact Snollebollekes voor het eerst op het programma in Grijpskerke. Toen wisten ze een volle feesttent op Hrieps van links naar rechts te bewegen. Dat wil de organisatie schijnbaar nog een keer zien, want de Snollebollekes zijn ook dit jaar aan het programma toegevoegd.

Volgend jaar is het festival alleen nog maar toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder. Die beslissing moest Hrieps "met pijn in het hart nemen." Volgens organisator Hugo Kramer is het praktisch niet haalbaar om te voorkomen dat minderjarigen alcohol nuttigen op het festival. Kramer is bang dat de organisatie de vergunning voor het festival kwijt raakt als er een minderjarige met alcohol wordt betrapt.

