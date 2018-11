Deel dit artikel:













Man heeft voor 8000 euro aan boetes openstaan

Een 29-jarige man is gistermiddag opgepakt in Terneuzen, omdat hij voor 8000 euro aan boetes had openstaan. De man, waarvan de woon- of verblijfplaats niet bekend is, is aangehouden tijdens een controle op de Dokweg.

In de boeien (foto: OZ) Dat ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de controle vluchtte de verdachte de auto uit. Hij kon echter snel in de boeien worden geslagen. De man had nog een drietal boetes openstaan. Als hij het openstaande bedrag niet kan betalen, worden de boetes omgezet in een gevangenisstraf van 101 dagen.