Zeeuwse troubadour viert verjaardag met zijn publiek

Vanavond staat hij na tien jaar weer op de plek waar hij zijn eerste cd presenteerde, 't Arsenaaltheater in Vlissingen. Tijdens dit jubileumconcert presenteert hij ook gelijk zijn nieuwe cd 'Moon Light'.

Stefan van de Sande verliet zijn ouderlijk huis op jonge leeftijd. Hij kwam uiteindelijk in de provincie Groningen terecht. De geboren Middelburger is vaak onderweg en pendelt tussen Nederland, Duitsland, Scandinavië en Schotland. Hij heeft een voorliefde voor de noordelijke regionen van ons continent. De laatste jaren is hij in de zomer weer regelmatig in Zeeland te vinden. Hij heeft dan een serie optredens in strandpaviljoens.

De troubadour met z'n gitaar (foto: Stefan van de Sande)

Sinds 2008 legt hij Stefan van de Sande zijn werk vast op cd's. In totaal heeft hij er nu negen gemaakt. Zijn albums worden vooral verkocht na afloop van optredens in België en Duitsland. In Nederland verkoopt hij, vanwege de ingestorte markt, maar weinig.

Mens onder de mensen

Mensen zien Van de Sande als een echte muzikant, maar zelf ziet hij dat anders. "Muziek hoort natuurlijk bij mij, maar door het reizen kom ik overal en ontmoet ik verschillende mensen. Ik praat veel met mensen en dat vind ik eigenlijk veel mooier. Dat ik mens ben onder de mensen. En dat ik met mijn liedjes kan vertellen wie ik ben, wat ik doe en wat ik mooi of belangrijk vind.

Ik vergelijk me regelmatig met een vogel. Die moet ook elke dag op zoek naar voedsel. En dat geldt ook voor mij. Ik leef van dag tot dag en niets is vanzelfsprekend. " Stefan van de Sande - troubadour en songwriter

De afgelopen tien jaar heeft voor van de Sande alleen maar positiviteit opgeleverd. "Ik voel me veel gezonder. Daarnaast ben ik duizendmaal gelukkiger dan toen ik een baan had en keihard moest werken en alleen 's avonds muziek kon maken. Het heeft me dus ook heel veel vrijheid gegeven."

Keerzijde

Maar deze manier van leven heeft ook een keerzijde. Van de Sande moet in zijn eigen onderhoud voorzien en dat geeft zo nu en dan ook zorgen. "Ik vergelijk me regelmatig met een vogel. Die moet ook elke dag op zoek naar voedsel. En dat geldt ook voor mij, want niets is vanzelfsprekend. Maar........ik leef. Ik voel me veel rijker dan tien jaar geleden, niet qua geld, maar wel wat het leven betreft."

Jubileumconcert

In het voorprogramma speelt de Italiaan Luigi Catuongo een aantal nummers van Bob Dylan op Spaanse gitaar. Daarna presenteert Stefan zijn nieuwe cd 'Moon Light'. "En weet je, iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis en ik hoop dan ook dat er veel mensen zullen komen op mijn verjaardagsfeestje."