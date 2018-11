Deel dit artikel:













Groene Ster verliest en ziet Roermond passeren

Groene Ster Vlissingen heeft in de eredivisie van het zaalvoetbal verloren van Tigers Roermond. In Limburg werd het 4-1 voor de thuisploeg. Door de nederlaag zakt Groene Ster naar de zevende plaats. De achterstand op de play-off plaatsen om het landskampioenschap is al negen punten.

Doelman Karim Ben Sellam scoorde de enige treffer voor Groene Ster (foto: Paul ten Hacken) In een gelijkopgaande eerste helft wist alleen de thuisploeg het net te vinden. Na rust scoorde Tigers Roermond ook de 2-0 en de 3-0 en dat gat wist Groene Ster niet meer te dichten. De Walcherse formatie scoorde nog wel de 3-1 via doelman Karim Ben Sellam, maar het slotakkoord was weer voor de Limburgers. Grote verschillen Door de nederlaag verliest Groene Ster de aansluiting ten opzichte van de bovenste vier ploegen, die aan het eind van het seizoen mogen gaan spelen om de landstitel. FC Marlene, Apeldoorn en Hovocubo hebben negen punten meer dan Groene Ster. Koploper FC Eindhoven staat al op twaalf punten van de ploeg van trainer Samir Yaqoobi. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen FC Marlene op het programma.