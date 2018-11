Deel dit artikel:













Opnieuw drugsvangst in haven Vlissingen, man opgepakt

In de haven van Vlissingen is opnieuw cocaïne gevonden. De douane trof gisteravond de partij aan op een schip. Later die nacht is een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij mogelijk betrokken is bij een poging de drugs aan land te brengen.

Cocaïne verpakt (foto: OZ ) De douane heeft na de ontdekking van de drugs in een loze ruimte van het schip de politie ingeschakeld. Die controleerde de omgeving en zag een auto. De 41-jarige verdachte zat daar in. De aanwezigheid van deze man en de omstandigheden waarin de politie hem vond, waren voor de agenten voldoende redenen om hem aan te houden. Hoeveelheid coke nog onbekend De drugs zijn door de politie in beslag genomen. Omdat het onderzoek nog loopt, maakt de politie niet bekend om hoeveel drugs het gaat. Derde vondst in één week Het is de derde drugsvondst deze week. Woensdag werden drugs gevonden op een schip dat onderweg was naar Vlissingen. En donderdag werd in Moerdijk 800 kilo cocaïne gevonden. Die coke zat tussen een lading fruit die via de haven van Vlissingen was ingevoerd. Lees ook: Drugs ontdekt in schip onderweg naar Vlissingen

