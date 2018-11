Lange file door werkzaamheden op A58

Werkzaamheden op A58 (foto: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat werkt dit weekend aan de weg. In de richting van Bergen op Zoom is de weg afgesloten tussen knooppunt De Poel bij Goes en afrit Rilland. Richting Vlissingen is de linkerrijstrook afgesloten. Een weggedeelte van 11,5 kilometer wordt voorzien van nieuw asfalt. Daarnaast wordt ongeveer vijf kilometer aan geleiderail in de middenberm vervangen. Ook worden enkele reparaties aan een viaduct uitgevoerd.

Het verkeer richting Bergen op Zoom wordt omgeleid. De routes staan aangegeven op de bekende, gele borden.