Run op kaarten Hrieps

Er is een ware run op kaarten van Hrieps aan de gang. Binnen vijftien minuten waren alle 1000 kaarten van de voorverkoopadressen van het muziekfestival in Grijpskerke uitverkocht. Zaterdagochtend startte de voorverkoop, al snel liep het bestellen van kaartjes via de website vast.

Run op kaarten Hrieps (foto: Omroep Zeeland) Hugo Kramer van de organisatie: "De animo is zo groot, dat de website het niet aankan. We zien hier de bestellingen druppelsgewijs binnenkomen, dus blijf het online alsjeblieft proberen mensen. " Kramer probeert contact te leggen met de host van de site. "Er moet gewoon meer data bij." Jubileum Het festival in Grijpskerke wordt op zaterdag 11 mei voor de vijfentwintigste keer gehouden. De organisatie heeft de editie van 2019 de naam 'Wezeluk Waer 25 Jaer Hrieps' meegegeven. Zo'n veertig artiesten staan op zeven podia, verdeeld over vijf feesttenten.