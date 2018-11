Deel dit artikel:













Eerste prijs voor muziekvereniging Euphonia

Fanfare Euphonia uit Goes heeft de eerste prijs gewonnen op het muziekfestival in Schoonhoven. De fanfare behaalde gemiddeld 91,50 punten met hun optredens. Dat is goed voor een eerste prijs met lof.

(foto: OZ) Euphonia, onder leiding van dirigent Sam Werbrouck, speelde de nummers 'Pentagram' van Johan de Mey en 'Voyage au centrede la terre' van Harrie Janssen. Deze werken werden door de jury respectievelijk beloond met 92,25 en 90,75 punten. De andere muziekverenigingen uit Tiel en Renkum eindigden op ruime afstand met 84,25 en 80 punten. Slagwerk Muziekvereniging TAVENU uit Schoonhoven organiseerde voor de 32ste keer het muziekfestival. Vrijdag was de beurt aan de slagwerkgroepen, zaterdag 4 november aan de HaFaBra-orkesten.