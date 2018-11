Hoek verliest na valse start van DVS'33

Hoek kende de slechts denkbare start tegen de ploeg die na tien wedstrijden ook 19 punten had verzameld. Na 39 seconden opende Olivier Pilon al de score voor de thuisploeg. Amper bekomen van de schrik moest doelman Jordi de Jonghe tien minuten later opnieuw de bal uit zijn doel halen. Opnieuw was het Pilon die scoorde, deze keer uit een strafschop na een overtreding van Fabian Wilson.



Na dat doelpunt kwam Hoek beter in de wedstrijd en creëerde het ook kansen. Verdediger Kim van den Bergh was attent bij een corner en scoorde na 25 minuten de 2-1. Toch was het verschil bij rust weer twee goals. Pilon had zijn hattrick te pakken door ook de derde goal van DVS'33 voor zijn rekening te nemen.

Rik Impens in duel in de uitwedstrijd tegen DVS'33 (foto: P.Maljaars)

Spanning en kansen

In de tweede helft kwam Hoek na tien minuten spelen uit een strafschop van Impens op 3-2 en ging de Zeeuws-Vlaamse formatie op jacht naar de gelijkmaker. Kansen waren er voor onder anderen de invallers Gianni Tiebosch en Levi Mombarg, maar het lukte niet om de 3-3 te scoren. DVS'33 liet na rust ook heel wat kansen liggen, maar zeven minuten voor tijd zorgde Benjamin Roemeon toch voor de beslissing.

Scoreverloop

1-0 Olivier Pilon (1)

2-0 Olivier Pilon (11)

2-1 Kim van den Bergh (25)

3-1 Olivier Pilon (30)

3-2 Rik Impens (56)

4-2 Benjamin Roemeon (83)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Gert-Jan Van Leiden, Kim van den Bergh, Zinhou Chergui (Levi Mombarg/46), Marijn Wijkhuijs (Gianni Tiebosch/46), Thomas van Renterghem, Rik Impens, Ruben de Jager, Yves Nyemb (Sidy Ceesay/76), Jonathan Constansia