Jeroen de Jonge bezorgt Kloetinge overwinning in blessuretijd

Dolle vreugde bij Kloetinge na de winnende goal van Jeroen de Jonge (foto: Ron Quinten )

De wedstrijd was nog maar net begonnen of Brandon Könemann van RVVH wist te profiteren van een fout in de Kloetingse verdediging waardoor na drie minuten de stand al 0-1 in het voordeel van de bezoekers was. Toch liet de ploeg van trainer Marcel Lourens het er niet bij zitten en kwam via een rake kopbal van Roy Mulder na elf minuten alweer op gelijke hoogte.

Na de spetterende openingsfase viel er weinig meer te beleven op het Wesselopark. Kloetinge en RVVH hielden elkaar in evenwicht in een langzaam doodbloedende wedstrijd. In de tweede helft drong Kloetinge nog wel wat aan. Acht minuten voor tijd kreeg Ramon Janson de grootste kans om de zege nog binnen te halen. Alleen werd er aan Kloetingse zijde al te vroeg gejuicht voor de bal die net het doel miste.

Na de grote kans voor Janson leek Kloetinge zich tot neer te leggen bij een gelijkspel. Alleen dacht Jeroen de Jonge daar anders over in de blessuretijd. Uit een vrije trap van Xander van der Poel werkte de Kloetingse verdediger de winnende treffer binnen, waardoor de goal-tune nu met recht kon worden afgespeeld.

Door het doelpunt van matchwinner De Jonge behoudt Kloetinge de aansluiting met de top van de 1e klasse B. Zondag zijn hier beelden van Kloetinge-RVVH te bekijken.

Scoreverloop

0-1 Brandon Könemann (3)

1-1 Roy Mulder (11)

2-1 Jeroen de Jonge (90+5)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Tom Wuyts, Jeroen de Jonge, Jaap Esser, Timo Jansen, Valentijn van Keulen (Remco van Tiggele/68), Thijs van den Dries, Roy Mulder,Luuk van Vossen (Guus de Leeuw/25), Demy Kole (Ramon Janson/60), Xander van der Poel