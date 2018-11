De Meeuwen heeft eerste overwinning te pakken

Menno de Nooijer scoorde de tweede goal voor De Meeuwen (foto: Piet Kluijfhout)

Door de overwinning is De Meeuwen, dat speelde zonder de geblesseerde aanvoerder Vincenzo Lorello, nu drie thuiswedstrijden op rij ongeslagen. Eerder werd er al een punt gepakt tegen respectievelijk Deltasport en SHO. In de eerste helft gebeurde niet zoveel en bleef het 0-0.



Eerste overwinning

In de tweede helft werd De Meeuwen steeds sterker en dat resulteerde in een voorsprong na een kwartier spelen. Het was Robin Dek die middels een kopbal een corner van Martijn Houterman promoveerde tot doelpunt. Ruim twintig minuten later verdubbelde Menno de Nooijer de voorsprong voor de ploeg uit Zoutelande. Hij ging alleen op de keeper af en scoorde. Hoewel hij werd afgevlagd wegens buitenspel, keurde de scheidsrechter het doelpunt goed. In de slotseconden deed Heinenoord nog iets terug en bracht Antal van den Berg de eindstand op 2-1.



Door de overwinning verlaat De Meeuwen de laatste plaats in de eerste klasse B en komt het op vijf punten uit zeven wedstrijden. Daarmee passeert het RVVH dat van Kloetinge verloor. Over twee weken speelt De Meeuwen zijn volgende competitiewedstrijd, uit bij BVCB.

Scoreverloop

1-0 Dek (61)

2-0 De Nooijer (84)

2-1 Van den Berg (90+1)



Opstelling De Meeuwen

Milan Tevel, Erwin Huibregtse, Maas Boogaard, Stijn Luteijn, Martijn Houterman, Yannick Melis, Yannick Van de Woestijne, Jordan Francke (Alfaro Pentury/75), Delano Langezaal, Robin Dek, Menno De Nooijer