Open dag Zeeuws Archief maakt dorstig

Het bier heet 'Zeeuws Blond'. Het is het resultaat van een samenwerking tussen de Vrienden van het Zeeuws Archief en Stadsbrouwerij Middelburg. 'Zeeuws Blond' is een Duits type lager die ooit bij de Volharding Brouwerij in Zuiddorpe is gemaakt. Brouwer Jacco de Wee brouwde het op basis van een brouwrapport uit 1952. De Wee is blij met het eindresultaat. Hij verwacht dat het Zeeuws Blond op de tap komt in zijn eigen brouwerij in Middelburg.

De presentatie van Zeeuws Blond (foto: Omroep Zeeland)

Materiaal voor thuisbrouwers

In het Zeeuws Archief liggen nog meer brouwrapporten van tot nu toe onbekende Zeeuwse bieren. Deze zijn beschikbaar voor thuisbrouwers. Ze kunnen ermee aan de slag gaan.

Tekeningen watertoren

Tijdens de open dag werd ook een schenking gedaan van oude technische tekeningen uit 1909. De kaarten zijn van het toenmalig drinkwaterleidingbedrijf en bestaan onder andere uit schetstekeningen van de nog te bouwen watertoren in Goes.