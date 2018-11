Deel dit artikel:













Oemoemenoe verslaat The Bassets

Oemoemenoe begon goed aan de wedstrijd en kwam al vroeg op een 5-0 voorsprong na een benutte try van Chris Ruff. Oemoemenoe liep daarna uit naar 22-3 ruststand. Daarmee had Oemoemenoe tevens een bonuspunt te pakken vanwege het maken van vier try's. In de tweede helft ging Oemoemenoe verder waar het gebleven was en liepen de zwart-witten nog verder uit. Het kon twintig minuten voor tijd twee spelers inzetten die wegens blessures lang aan de kant bleven. en zo kwamen Deniel van der Waal en Reeftahn Brown in het veld. Tiende Het werd uiteindelijk 59-15 en daarmee komt Oemoemenoe op gelijke hoogte met The Bassets in de stand van de Ereklasse. Oemoemenoe klimt een plek en staat nu negende. Met elf punten uit zeven wedstrijden heeft het nog kans op deelname aan de kampioenspoule.

Oemoemenoe-Bassets (foto: Miriam Wasterval)