Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 3 november

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie zaterdag

Hoek ging in Ermelo met 4-2 onderuit tegen DVS'33. Koploper Quick Boys laat twee punten liggen tegen ASWH.

Derde Divisie zondag

HBS verrast met een uitoverwinning op Jong FC Volendam.

1e klasse B

Kloetinge en De Meeuwen weten allebei te winnen in de 1e klasse B. Voor De Meeuwen is het de eerste zege in de competitie. Robin Dek en Menno de Nooijer zijn de doelpuntenmakers. Matchwinner Jeroen de Jonge bezorgt Kloetinge pas in de vijfde minuut van de blessuretijd de overwinning.

2e klasse E

De topper in de 2e klasse E tussen Terneuzense Boys en Serooskerke is verrassend makkelijk gewonnen door de thuisploeg. De eindstand stond voor rust al op het bord door treffers van Bart van Fraeyenhove en Miroslav Peric (twee keer). Arnemuiden kent tegen DBGC een geweldige comeback. Na een uur stond de ploeg van trainer Nick Corré nog met 0-3 achter, maar toch wint de ploeg uit het vissersdorp nog. Cores Siwabessy scoort twee keer en is matchwinner. Tholense Boys verlaat de laatste plaats na een zege op MZC'11.

3e klasse A

GPC wint door een doelpunt in blessuretijd met 1-0 van RCS. Carlos Pereira is tegen zijn oude club de matchwinner. Walcheren wint ook de zevende wedstrijd. Onderin is Veere te sterk voor FC Dauwendaele.

3e klasse B

NOAD'67 boekt een ruime uitzege op ZSC'62 en verlaat zo de laatste plaats. Joost de Witte was met drie goals de gevierde man bij de club uit Sint-Philipsland. Alle Zeeuwse clubs in deze klasse staan in het rechterrijtje van de stand.

4e klasse A

Cadzand blijft ook na zeven speelrondes puntloos laatste. De Zeeuws-Vlamingen scoren drie keer, maar verliezen toch in en tegen GOES. Lewedorpse Boys wint ook de zevende wedstrijd, maar dat geldt niet voor Hoedekenskerke/Kwadendamme.

4e klasse B

De Westhoek is opgerukt naar de tweede plaats in de stand. Vosmeer staat nog steeds puntloos laatste. Duiveland buigt na rust een 1-0 achterstand om in een zege op WIK'57.

1e klasse A Vrouwen

Door de winst van IJzendijke op Wartburgia, klimmen de Zeeuws-Vlaamse dames een klein beetje uit de gevarenzone van de 1e klasse A in het vrouwenvoetbal.

2e Klasse B Vrouwen

Sparta/JVOZ blijft ongeslagen aan de leiding in de 2e klasse B na de 1-3 zege op ARC.

3e klasse C Vrouwen

Zowel de dames van FC Dauwendaele als die van MZC'11 weten te winnen. FC Dauwendaele behoudt hierdoor de koppositie in de 3e klasse C.

