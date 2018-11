Van den Broeke wint opnieuw Moerschanscross

Tim van den Broeke (foto: Arjan Schotanus/Fotorunner.nl)

De 9,5 kilometer lange cross liep de Vlissinger in ongeveer een half uur. Het verschil met Tim Pleijte was niet heel groot, hij kwam op elf seconden van Van den Broeke over de finishstreep. Ook Erwin Harmes volgde binnen een minuut op de derde plek.

Moerschanscross Hulst

9.5 kilometer, mannen tijd Tim van den Broeke Vlissingen 30.06' Tim Pleijte Vlissingen 30.17' Erwin Harmes Middelburg 30.45'

Bij de dames was het Monique Verschuure die haar goede vorm van de Kustmarathon door trok in de eerste crosswedstrijd van het seizoen. De atlete uit Yerseke liep de cross in 37.'17', daarmee was zij sneller dan Monica Sanderse uit Vlissingen en de Belgische Lotte Claes,

