Franca Treur wint Zeeuwse Boekenprijs (foto: Omroep Zeeland)

Het verhaal speelt zich af in Zeeland. De hoofdpersoon is Ina, die als ze drie is haar ouders verliest en opgroeit bij haar opa en zijn twee ongetrouwde zussen Ma en Sjaan. Ze moet kiezen tussen het gereformeerde geloof en het beklimmen van de maatschappelijke ladder.

De andere genomineerden voor de Zeeuwse Boekenprijs waren 'Flora Zeelandica' van Peter L. Meininger, 'Middelburg gezicht van de stad' van Jeanine Dekker, 'Til mij op met 1000 vogels' van Sander Kooistra en 'De meid' van Marlies Allewijn.

Andere winnaars

Meininger en Kooistra vielen ook in prijzen. Zij kregen een zogenoemde accolade voor respectievelijk Beste Wetenschappelijke Uitgave en Beste Debuut. Ted van Lieshout kreeg de accolade voor Beste Jeugdboek, voor 'Boer Boris ei vekantie'.

Omroep Zeeland in de prijzen

Presentator Remco van Schellen van Omroep Zeeland kreeg een oeuvreprijs. Van Schellen heeft in het verleden drie boeken geschreven, maar krijgt de prijs vanwege de aandacht die hij aan Zeeuwse boeken schenkt in zijn radioprogramma.

De publieksprijs was voor Karlijn de Splenter. De verslaggever van Omroep Zeeland schreef een boek naar aanleiding van het tienjarig jubileum van festival Weitjerock in IJzendijke.

Jury

De jury van 2018 bestond uit: Han Polman, commissaris van de Koning en voorzitter; Anya Marinissen, vakreferent literatuur ZB en secretaris, Perry Moree, directeur ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Jan van Damme, redacteur PZC, Tiny Polderman, kenner van en schrijver over Zeeuwse (cultuur)geschiedenis en Carolijn Visser, winnaar 2017.