Politie zoekt slachtoffers van aanrijding in Vlissingen

Een 20-jarige Middelburger is gisteravond aangehouden, omdat hij zou zijn doorgereden na een ongeluk op de Govert Flincklaan in Vlissingen. Het is onbekend wie hij aangereden zou hebben.

politie neemt alleen nog verwarde personen mee als er een strafbaar feit is gepleegd (foto: Omroep Zeeland) De politie kreeg rond 18.20 uur de melding van een voorbijganger dat een groene brommobiel twee of drie mensen zou hebben aangereden. Daarna reed hij weg, maar een getuige volgde de brommobiel. Op de Nieuwe Vlissingseweg is de verdachte klemgereden door agenten. Hij is aangehouden en wordt verdacht van zware mishandeling, gevaarlijk verkeersgedrag, het rijden zonder rijbewijs en het verlaten van de plaats van een ongeval. De politie vraagt slachtoffers en getuigen zich te melden. Mogelijk is één van de slachtoffers gewond geraakt.