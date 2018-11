ONDA imponeert en wint concours Zeeuwse Muziekbond

Fanfare ONDA uit Nieuw- en Sint Joosland tijdens een van de optredens (foto: ONDA )

De uitvoering van ONDA, onder leiding van dirigent Cora Dellebeke, van het werk Grijsoord van Jan Bosveld beoordeelde de jury met 85,67 punten. Composition VIII van Leon Vliex viel bij de jury nog beter in de smaak, getuige de 90 punten op het juryrapport(90 punten).

In totaal zes muziekverenigingen deden mee aan het concours. In de eerste afdeling kwam behalve ONDA de fanfare Vlijt en Volharding uit Oost-Souburg uit. Met een gemiddelde van 83,25 punten sleepte ook deze fanfare een eerste prijs in de wacht.

Eerste prijzen waren er in de derde divisie harmonie ook voor Sint Cecilia uit Kloosterzande en de Vlaamse Harmonie Kastel uit Hamme, met respectievelijk 81,34 en 83,58 punten. Harmonie Voorwaarts uit Koudekerke behaalde in deze afdeling 78,42 punten, goed voor een tweede prijs.

In de tweede afdeling kwam alleen Fanfare Weldoen door Vermaak uit Clinge op het podium. Het gemiddelde van 78,33 punten leverde deze fanfare een tweede prijs op.