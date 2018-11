Politie stuurt 100 jongeren weg uit Zaamslag

Politiehond - archieffoto (foto: OZ)

De politie besloot de jongeren weg te sturen, omdat het om een grote groep ging en de situatie onoverzichtelijk was. Na verschillende waarschuwingen te hebben gegeven met de megafoon, trokken de agenten hun wapenstok en dreven ze de groep uit elkaar. Ook een politiehond is ingezet, deze heeft twee personen gebeten, die daarna in de menigte verdwenen.

Een 20-jarige man uit Clinge hinderde de agenten en wilde niet vertrekken. Daarom is hij opgepakt.