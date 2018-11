Erwin Adan winnaar Trail by the Sea

Erwin Adan kwam als eerste over de streep bij Trail by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

Verslaggever Joop van der Laan over Trail by the Sea

Al snel na de start van de halve marathon ontstond een kopgroep van vijf atleten, met daarbij Adan, Stitan en Michiels. Een aantal kilometer verder bleven de drie over, waarna Stitan halverwege de wedstrijd versnelde en de koppositie pakte. Michiels en Adan konden niet volgen, maar Adan herstelde zich en kon even later toch weer aansluiten en door versnellen. De atleet uit Kouderkerke pakte de leiding en vergrootte zijn voorsprong snel. Hij had bij de finish een voorsprong van ruim anderhalve minuut op Michiels, die Stitan nog was gepasseerd.

Zwaar

Adan vond Trail by the Sea een zware wedstrijd. "Zeker in de eerste kilometers moest ik wennen. Ik ben nog niet helemaal hersteld van de Kustmarathon en het parcours is hier natuurlijk sowieso zwaar", zei de winnaar. Adan wil in het komende jaar zowel aan de marathon Zeeuws-Vlaanderen als aan de Kustmarathon meedoen.

Winnaar Erwin Adan vond Trail by the Sea zwaar

Trail by the Sea

mannen, halve marathon 1. Erwin Adan Koudekerke 1:24.34' 2. Wouter Michiels Olen (bel) 1:26.10' 3. Yunis Stitan Dreischor 1:26.37'

Bij de vrouwen waren de verschillen een stuk groter. De overwinning ging naar Miriam van Reijen uit Amsterdam. De winnares van de Kustmarathon van 2015 liep voor het eerst sinds die dag weer een wedstrijd in Zeeland. Bij de finish hield Van Reijen meer dan drie minuten voorsprong over op Vanessa Hartman uit Briele. De beste Zeeuwse was Elsbeth Haasnoot uit Middelburg op de twaalfde plaats.



Van Reijen had genoten van het parcours.

Miriam van Reijen bij de finish van Trail by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

Miriam van Reijen liep voor het eerst in Zeeland sinds haar Kustmarathonzege

