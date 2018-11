Kansloze nederlaag voor GOES tegen Blauw Geel'38

Rogier Veenstra leed met zijn GOES de vierde nederlaag van het seizoen (foto: Orange Pictures)

In een gelijkopgaande openingsfase wisten beide ploegen amper kansen te creëren en niet te scoren. In de 25e minuut opende Danny Verbakel met een afstandsschot de score namens Blauw Geel'38. Het was de enige goal voor rust.

Voor het eerst geen goal

In de tweede helft was het opnieuw Verbakel die, deze keer met het hoofd, doelman Brian Meulmeester van GOES passeerde. De bezoekers konden daar amper iets tegenoverstellen. Voor het eerst dit seizoen wist GOES in een wedstrijd niet te score. Blauw Geel'38 deed dat nog wel twee keer. Rick Polman zorgde voor de 3-0. Het slotakkoord was acht minuten voor tijd voor Koen van der Zanden.

Periodetitel

Door de nederlaag loopt GOES over twee weken een spannende ontknoping van de eerste periodetitel mis. Het gat met Jong FC Volendam, dat ook verloor, is vier punten met nog één wedstrijd te gaan. De nummer twee van de ranglijst, TEC, komt op 18 november naar GOES.

Scoreverloop

1-0 Danny Verbakel (25)

2-0 Danny Verbakel (50)

3-0 Rick Polman (56)

4-0 Koen van der Zanden (82)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jop Dekker (Ruben Besuijen/67), Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Roysel James, De Winter, Hollemans, De Vlieger (Hiep Nguyen/67), Franse, Schalkwijk, Kroon