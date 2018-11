Uitslagen amateurvoetbal zondag 4 november

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie zondag

GOES verliest met 0-4 van Blauw Geel'38. Danny Verbakel wist zowel voor als na de rust Brian Meulmeester te passeren. Rick Polman en Koen van der Zanden bezorgen de formatie van Rogier Veenstra een gitzwarte middag. Omdat TEC en UNA wel een overwinning mogen bijschrijven, staat GOES nu vierde in de stand.

Hoofdklasse

Voor VC Vlissingen blijven de druiven vooralsnog zuur. Het team van John Karelse verloor op eigen veld van Baronie dat aan twee treffers genoeg had voor de overwinning. De Walcherse ploeg is door dit resultaat afgedaald naar de twaalfde plaats.

2e klasse

Zeelandia Middelburg heeft de topper tegen Cluzona verloren. Het verschil is daardoor opgelopen naar vier punten. De ploeg uit Middelburg is door de nederlaag gezakt naar de zesde plaats.

3e klasse

De Zeeuws-Vlaamse clash Terneuzen-HVV'24 is gewonnen door de club uit Hulst. Sinan Coban en Niels Breijaert scoorden voor de bezoekers. Daardoor blijft HVV'24 aan de leiding. Terneuzen bungelt samen met Clinge onderaan.

4e klasse

Hontenisse maakt gehakt van Hulsterloo en wint met maar liefst 8-1. Kris van Meele maakt een hattrick voor de ploeg die nu tweede staat in de rangschikking. De koppositie is voor Breskens dat na de rust het verschil maakt door treffers van Niels de Booij en Soufian Dooms (2 keer).

5e klasse

Sluis wint de topper tegen Lepelstraatse Boys en blijft als enige ploeg ongeslagen. Jens Pyfferoen was weer eens belangrijk voor Sluis en scoorde driemaal. SDO'63 haalde verschrikkelijk uit tegen Schoondijke. Dennis Acke wist vier keer het net te vinden voor de thuisploeg.

Dames 2e klasse

De dames van Hontenisse blijven aan kop na een klinkende zege op Vivoo.