Ruime zege voor driebanders Dallinga

Jean Paul de Bruijn verliest zijn duel (foto: Ton Smilde)

Namens Dallinga wonnen Frederic Caudron (40-11 van Ronny Lindemann), Steven van Acker (40-26 van de Duitser Volker Baten) en Raymond Ceulemans. De inmiddels 81-jarige Belg maakte indruk door in negentien beurten met 40-14 af te rekenen met Mark van Venrooij. Alleen Jean Paul de Bruijn uit Hulst verloor. Rudy de Laet was met 40-36 in 32 beurten te sterk voor De Bruijn, maar Dallinga won dus toch.



Door de overwinning stijgt Dallinga.com naar het linkerrijtje in de Eredivisie.