Dertien nieuwe inwoners voor Hulst: Pagadders

Hulst wil met de nieuwe inwonertjes meer gezinnen naar de stad trekken. Het doel is om bezoekers het verhaal te vertellen van het roemruchtige vestingverleden van Hulst.

Plagerige kinderen

De pagadders hebben hun oorsprong in het Spaanse leger. De paggadores waren te klein om te worden ingezet in de frontlinie. Daardoor werden ze ingezet voor verschillende klusjes, zoals het rondbrengen van het soldij. Tegenwoordig wordt het woord pagadder nog gebruikt voor kleine, plagerige kinderen.

De wandeltocht van zo'n vier kilometer loopt over de wallen en door de binnenstad. De pagaddertjes zijn onderweg overal verstopt. Zo zitten ze soms verschuild achter hekken, in een raambank of bovenop muren. Ze hebben allemaal verschillende namen met bijbehorend verhaal.

Één van de pagadders heeft zich verschuilt bij het stadhuis. (foto: Omroep Zeeland)