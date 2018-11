'Stikke Haef!' vindt Franca Treur haar Boekenprijs

Treur denkt zelf ook dat dit haar beste boek is. "Ik heb er veel tijd in gestopt, ben gegroeid als schrijver." Hoor nu mijn stem speelt zich af in Zeeland. De hoofdpersoon is Ina, die als ze drie is haar ouders verliest en opgroeit bij haar opa en zijn twee ongetrouwde zussen Ma en Sjaan. Ze moet kiezen tussen het gereformeerde geloof en het beklimmen van de maatschappelijke ladder.

'Een warm bad'

Het is het tweede boek dat Treur schreef over het gereformeerde geloof. "Ik ben uit het geloof gestapt. Daarin ben ik niet de enige, er zijn er meer, maar ik denk dat zij er niet over schrijven." Het winnen van de prijs is voor Treur bijzonder. "Ik word in Zeeland altijd gesteund. Door de Zeeuwen zelf, boekhandels en media. Daar ben ik dankbaar voor. Het voelt hier altijd als een warm bad."

Karlijn de Splenter ging er vandoor met de publieksprijs (foto: Omroep Zeeland)

De publieksprijs was voor Karlijn de Splenter en vormgever Corinne Lecluyse. De Splenter, verslaggever van Omroep Zeeland, schreef een boek naar aanleiding van het tienjarig bestaan van festival Weitjerock in IJzendijke. Ze voerde een stevige campagne om stemmen op te halen en won met een verschil van veertien stemmen. "Ik wist wel dat ik in de top drie zou komen", aldus De Splenter. "Maar of we ook zouden winnen... We hebben natuurlijk wel de mensen uit IJzendijke achter ons staan en we hebben campagne gevoerd op het werk."

'Goedemorgen Zeeland'

Presentator Remco van Schellen van Omroep Zeeland kreeg een oeuvreprijs. Van Schellen heeft in het verleden drie boeken geschreven, waaronder een boek over de geschiedenis van Omroep Zeeland, maar krijgt de prijs vanwege de aandacht die hij aan Zeeuwse boeken schenkt in zijn radioprogramma 'Goedemorgen Zeeland'. Van Schellen was verrast.