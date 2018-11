Baggerschip flink beschadigd na botsing tegen Oosterscheldekering

Rond half acht wist het baggerschip, mede door het opkomende tij, los te komen van de pijler. De Eemshorn is op eigen kracht naar de haven op Neeltje Jans gevaren voor inspectie.

Het baggerschip was afgelopen nacht vertrokken vanuit Yerseke en vervolgens via de Oosterschelde richting de kering gevaren. Hoe het schip tegen de kering kon varen, is nog niet bekend. Ook over de eventuele schade aan de Oosterscheldekering is op dit moment nog niets bekend. Rijkswaterstaat is bezig met een onderzoek.

Het schip was ten tijde van de aanvaring niet geladen. Na de aanvaring heeft de KNRM drie personen van boord gehaald. De schipper bleef op het schip achter.

Tijdens het incident besloten de hulpdiensten tijdelijk het verkeer over de Oosterscheldekering (N57) stil te leggen.