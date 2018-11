Deel dit artikel:













Baggerschip tegen pijler van Oosterscheldekering gevaren

Bij Vrouwenpolder is rond vijf uur een baggerschip tegen de Oosterscheldekering gevaren. Het schip ligt tegen een pijler aan de binnenzijde van de kering. Er zijn drie personen van boord gehaald, de schipper is nog op het schip. Het schip is niet geladen.

Baggerschip tegen Oosterscheldekering (foto: HV Zeeland) Er is een sleepboot onderweg. Het schip is te zien vanaf de rijbaan op de Oosterscheldekering. - later meer -