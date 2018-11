Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Baggerschip tegen pijler van Oosterscheldekering gevaren; weg is afgesloten

Bij Vrouwenpolder is rond vijf uur een baggerschip tegen de Oosterscheldekering gevaren. Het schip ligt tegen een pijler aan de binnenzijde van de kering. De weg over de Oosterscheldekering is afgesloten voor het verkeer.

De KNRM heeft vanmorgen drie personen van boord gehaald, de schipper is nog op het schip achtergebleven. Het schip is niet geladen. Hoe het schip tegen de Oosterscheldekering kon varen, is nog niet bekend. Het schip ligt, zo zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland, stabiel tegen de pijler. Er is geen direct gevaar, maar het water gaat straks zakken en dat zou een potentieel risico kunnen zijn. - later meer -