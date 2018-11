Zeeuws onderwijs samen met universiteit Gent

Campus Zeeland is een bundeling van Scalda (MBO), de HZ University of Applied Sciences (HBO), het universitaire University College Roosevelt (UCR) en de maritieme onderzoeksinstituten NIOZ en WMR in Yerseke, onder leiding van de provincie Zeeland. Campus Zeeland gaat nu samen met de universiteit in Gent nieuwe opleidingen opzetten.

"Het gaat over onderwijs en onderzoek rondom heel belangrijke vraagstukken wereldwijd", stelt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas van Onderwijs: "Dan hebben we het over water en waterveiligheid, energie en energietransitie, biobased en food. Dat past precies bij Zeeland en dat past precies bij Vlaanderen."

Joint Research Center

De technische samenwerking tussen de universiteit en het hoger onderwijs in Zeeland is een volgende stap in de richting van een beta-campus in Zeeland. Een begin is gemaakt door alle technische opleidingen van de Hogeschool Zeeland te bundelen in een nieuw gebouw in Middelburg aan het Groenewoud. Ook moet snel gestart worden met een groot technisch onderzoekslaboratorium, het Joint Research Center.

Met Campus Zeeland wil de provincie meer studenten trekken en in de provincie houden (foto: Omroep Zeeland)

De volgende fase van Campus Zeeland is een technische opleiding bij het uitbreiden van het University College Roosevelt. Zo'n technische opleiding bij de UCR is een langgekoesterde wens in Zeeland.

Excellent onderwijs

Zeeland probeert zichzelf door middel van het project Campus Zeeland op de kaart te zetten als provincie met excellent onderwijs. Het is de bedoeling dat minder jongeren uit de provincie vertrekken voor een studie, en dat er ook meer jongeren voor een studie naar Zeeland komen.

