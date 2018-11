Dag twee van vierdaagse rechtszaak: van hennepkweek tot grootschalige drugssmokkel

Verslaggever Mercy Kamermans was aanwezig bij de rechtszaak en deed live verslag op Twitter.

Op 21 december 2015 werd 1143 kilo coke onderschept in een lading ananassap (foto: Politie)

De rechtszaak, die de hele week duurt, bestaat eigenlijk uit twee zaken met als link een verdachte die in beide zaken terecht staat.

In de zaak die gisteren bij de rechtbank in Middelburg werd behandeld, gaat het om drie mannen die verdacht worden van drugssmokkel. Op 21 december 2015 werd 1143 kilo coke uit de haven van Antwerpen naar een loods in Raamsdonksveer gebracht.

Getapt

Door een anonieme tip was justitie op de hoogte van dit transport. De verdachten werden al een tijd lang getapt en geobserveerd. Toen de drugs eenmaal naar de loods was gebracht, deed de politie een inval.

Voortijdig afgehaakt

Een 30-jarige Goesenaar heeft bekend dat hij de chauffeur was die drugs uit de haven van Antwerpen ophaalde. Een 29-jarige Middelburger die het transport geregeld zou hebben, beriep zich op zijn zwijgrecht. En een 37-jarige man uit Breda die volgens het dossier ook betrokken was bij het organiseren van dit transport, zei gisteren dat hij voortijdig was afgehaakt omdat het niet lekker voelde waar hij mee bezig was.

De coke had een straatwaarde van dertig miljoen euro (foto: Omroep Zeeland)

Deze laatste verdachte wiens telefoongesprekken volop getapt werden, bracht ook een andere zaak aan het licht. Namelijk hennepkweek op verschillende plekken in Nederland en België. De Brabander wordt gezien als 'de leider van de criminele organisatie' hierachter. Zelf ontkende hij dat vandaag ten stelligste. Hij gaf wel toe verzorger te zijn geweest van kwekerijen. Zo gaf hij de planten water en knipte ze. Maar de echte 'baas' zou in dit onderzoek buiten schot zijn gebleven.

Niet de leider

De twee andere verdachten in de hennepkweekzaak, een 30-jarige man uit Vlissingen en een 50-jarige man uit Breda bevestigden vandaag dat de 37-jarige man uit Breda niet de leider was, maar iemand anders. Ook gaven zij beiden toe wel wat werkzaamheden te hebben verricht in kwekerijen, maar geen belangrijke rol te hebben gespeeld.

Vrouwelijke verdachte

Tot slot is er dan nog een 34-jarige vrouw uit Eindhoven in de zaak, die zich niet liet zien in de rechtbank vandaag. Zij wordt verdacht van heling, witwassen en valsheid in geschrifte. Deze vrouw had destijds een relatie met de 37-jarige verdachte uit Breda. De man zou verschillende keren bedragen op haar rekening hebben gestort die verkregen zouden zijn uit criminele activiteiten.

De rechtbank in Middelburg doet op 3 december uitspraak in deze zaak (foto: Omroep Zeeland)

Donderdag horen alle zes verdachten wat de strafeis van het Openbaar Ministerie is. De strafbare feiten variëren nogal; van drugssmokkel van meer dan 1100 kilo coke, tot hennepweek tot het witwassen van geld.

Uitspraak

De rechtbank in Middelburg heeft al laten weten langer nodig te hebben voor een gedegen uitspraak dan de gebruikelijke twee weken. Op maandag 3 december doet de rechtbank uitspraak.

