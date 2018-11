Live: Vierdaagse rechtszaak over grootschalige drugssmokkel

Verslaggever Mercy Kamermans is aanwezig bij de rechtszaak en doet live verslag op Twitter.

Op 21 december 2015 werd 1143 kilo coke onderschept in een lading ananassap (foto: Politie)

Bijna drie jaar geleden, in december 2015, werd ruim duizend kilo coke gevonden tussen het ananassap in een loods in het Brabantse Raamsdonksveer.

Zeecontainer uit Antwerpen

De cocaïne, met een straatwaarde van zo'n dertig miljoen euro, zat in een zeecontainer en is via de haven van Antwerpen naar Raamsdonksveer vervoerd.

De politie kwam de zes verdachten op het spoor bij een grootschalig internationaal onderzoek, wat heeft geleid tot het oprollen van een internationaal drugsnetwerk.

De coke had een straatwaarde van dertig miljoen euro (foto: Omroep Zeeland)

De verdachten werden begin 2016 opgepakt. Drie van hen hebben vanaf toen dertien maanden in voorarrest gezeten, de andere drie verdachten waren al eerder op vrije voeten gesteld. De rechter besloot tot schorsing van het voorarrest omdat de inhoudelijke behandeling steeds maar weer op zich liet wachten.

Afgeluisterde gesprekken in meerdere talen

Dat de rechtszaak pas drie jaar na het plegen van de strafbare feiten wordt behandeld, heeft verschillende oorzaken. Zo liepen er maar liefst zes politieonderzoeken naar de criminele organisatie in binnen- en buitenland. Bovendien bevat het dossier vele afgeluisterde gesprekken in meerdere talen, waaronder vierduizend Franstalige telefoongesprekken. Het afluisteren, vertalen en analyseren hiervan, kost veel tijd.

Maandag en dinsdag wordt duidelijk welke feiten bekend zijn en wat de verdachten daarover te zeggen hebben. Naar verwachting komt de officier van justitie donderdag met zijn strafeis op tafel. Vervolgens is het dan de beurt aan de advocaten.

